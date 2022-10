Studente accoltellato in una scuola della periferia di Napoli

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un 15enne è statoin unadi Miano in via Caprera 14. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioniPolizia, è stato colpito al braccio e alla schiena: è stato trasferito all’ospedale Cardarelli dima non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso su quanto accaduto: al vaglio l’ipotesi che possa essere stato un suo coetaneo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

