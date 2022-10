(Di martedì 25 ottobre 2022) Zingonia. La sconfiitta con la Lazio ha rappresentato la prima battuta d’arresto stagionale pere lasciato strascichi pesanti dal punto di vista fisico. Soprattutto perché per la prossima sfida, in programma ad Empoli domenica alle 12:30, Gian Piero Gasperini non potrà contare quasi certamente su Marten de. Il mediano olandese si è fermato nel secondo tempo del match contro la Lazio, sostituito da Ederson, a causa di quello che sembrava essere un problema muscolare. Il mister dopo il match ha spiegato che il suo numero 15 “ha sentito tirare” e che “non ha mai avuto di questi problemi, speriamo si sia fermato in tempo”. Gli esami nelle prossime ore faranno chiarezza sulla sua situazione, ma è quasi certo che non verrà rischiato al Castellani. Intanto è nella lista degli infortunati, dove c’è ancora Davide Zappacosta alla prese con il ...

74' - Si infortuna de Roon, Ederson entra al suo posto. 71' - Gasperini schiera Zapata al posto di ... Tuffo in area dopo aver perso la palla. 57' - Conclusione di prima di Zaccagni dal limite, ... "Abbiamo passato un momento particolare, abbiamo perso giocatori sui quali avevamo costruito tanto ... Okoli, Demiral e Djimsiti in difesa, Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Soppy a centrocampo, ... Perso De Roon, l'Atalanta ritrova Toloi: allenamento parzialmente in gruppo