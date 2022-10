Papa Francesco al Colosseo per l' incontro di preghiera per la pace

Accolto dai leader religiosi cristiani, dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.... - Arrivato al Colosseo per l'incontro internazionale promosso dalla comunità di Sant'Egidio nello "spirito di Assisi" sul tema "Il grido della Pace. Religioni e culture in dialogo"...ROMA (ITALPRESS) – “Non lasciamoci contagiare dalla logica perversa della guerra, non cadiamo nella trappola dell’odio per il nemico”. Così Papa Francesco nel suo discorso al Colosseo, nell’Incontro i ...L'apertura del Cremlino - "pronti a dialogare con Papa Francesco, così come con gli americani e con i francesi. Ma chi chiama Zelensky" - ...