Nuovo governo | la Camera vota la fiducia a Giorgia Meloni | 235 voti a favore

Agenzia ANSA

Il via libera potrebbe trasformarsi in una grana per il: il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, Fratelli d'Italia è infatti pronto a ricorrere al Tar. "La nave a questo punto, dopo ...Con la costituzione dele ministro dell'Istruzione, torna in primo piano il rinnovo del contratto scuola, scaduto da 46 mesi: si tratta dell'unico contratto del pubblico impiego non ancora rinnovato. Un rinnovo ... Il manifesto del nuovo governo, i dieci punti chiave E' stata una estate rovente, non solo per le temperature, ma per i prezzi. La tempesta dell'inflazione è, infatti, diventata un vortice ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...