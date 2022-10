Morto a 52 anni Alfio Scandurra | addio al blogger e scrittore naturalista che girava il Friuli col suo fidato asino Fiocco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Una malattia incurabile si è portato via. L’ex giocatore di rugby, 52enne, conosciuto per il suo impegno per l’ambiente e per la sua attività di trekking con gli asinelli, in particolare col suo amico di sempre, èa Pordenone il 24 ottobre. Non solo, ma anche giardiniere e specializzato nelle potature di alberi di alto fusto. Proprio da un albero, poco più di un anno fa,era caduto mentre stava lavorando, da quasi dieci metri di altezza. Dalla caduta ne era praticamente uscito illeso. Un vero e proprio miracolo, nonostante qualche livido e un busto che ha dovuto portare solo per un po’ di giorni. Appena rimesso in sesto,era ritornato di nuovo sugli alberi e continuava ad organizzare ...