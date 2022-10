Mkhitaryan | 'Non è ancora l'Inter che vogliamo | ci mancano Brozovic e Lukaku'

Commenta per primo Fiorentina - Interè ancora finita . Lo strascico delle polemiche per l'agitata conclusione di un match che ha ... Marotta e Ausilio dopo il gol del 4 - 3 dial ...Sì, l'Inter ha vinto con molta fortuna, il fallo di Jovic su De Vrij doveva essere fischiato con la rete che andava annullata, ma il goal diera regolare.ho visto nessun fallo di ..."A Firenze volevamo vincere, questa è l'Inter". Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, parla così a Sky Sport a pochi minuti dalla conferenza ...E' Henrikh Mkhitaryan, eroe del Franchi, il giocatore che si accomoda al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa per anticipare i temi di Inter-Viktoria Plzen, match point ...