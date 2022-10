Meloni fa retromarcia sulle trivelle in mare | ora abbiamo “il dovere” di estrarre gas e petrolio

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel 2016 sosteneva il divieto all'estrazione nei mari italiani e fece campagna contro Renzi con tutta la destra. Oggi Fratelli d'Italia è a favore, come emerge dalle dichiarazioni die Urso

Micromega

Con l'incarico conferito al governo, a pochi giorni dal centenario della marcia eversiva su Roma, parte ufficialmente lasu Roma. Si torna indietro di almeno quindici anni, al 2008: sono undici su ventiquattro, ...... e dopo l'incontro con il neo presidente del Consiglio italiano Giorgia, Macron ha raggiunto ... Il motivo per laè dovuto al fatto che fare modifiche sarebbe stato considerato "... Il governo Meloni è in realtà un ritorno al passato: i nomi e gli incarichi Dopo la cerimonia della campanella e il primo Cdm, la nuova premier vede il capo dell'Eliseo per il primo vertice internazionale: "Proseguire il lavoro intrapreso insieme". Prove di tregua dopo anni d ...Secondo il copione mediaticamente annunciato da prima delle elezioni politiche si è formato il nuovo governo italiano presieduto da Giorgia Meloni. I ...