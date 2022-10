Marco Mengoni soffro di dismorfismo e parla del rapporto con il suo corpo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il cantantein un’intervista rilasciata al settimanale 7, sveladi, un problema di famiglia. Che la questione estetica diventi condanna per una persona che con le sue parole fa sorridere il cuore sembra difficile. Eppure, imparando a non cedere alle apparenze e indagando nel profondo, è possibile conoscere l’intimità di chi

Ricordiamo che negli scorsi anni proprio durante la finale abbiamo potuto assistere all'arrivo di grandi star come Cesare Cremonini,e Robbie Williams.GLI OSPITI Ecco i nomi dei primi protagonisti di Radio Italia Live: BIAGIO ANTONACCI, CLAUDIO BAGLIONI, FABRI FIBRA, JOVANOTTI, LE VIBRAZIONI,, NEGRAMARO, NEK, NOEMI, PINGUINI TATTICI ...Stampa Si chiude a Eboli giovedì 27 ottobre il MENGONI LIVE 2022, il tour di Marco Mengoni nei principali palazzetti che ha registrato il tutto esaurito collezionando 13 sold out. Ultima tappa al Pala ...Fa tappa al PalaSele Marco Mengoni. Il suo concerto ha già fatto registrare il sold out. Appuntamento giovedì 27 ottobre ...