Marco Bellavia | passa un aereo per lui | le diverse reazioni dei gieffini

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ieri sopra la casa del Grande Fratello Vip èto unper, ma nessuno l’ha visto perché ierano tutti in casa. L’azienda che si occupa di far volare gli striscioni aveva promesso che l’sarebbe rito oggi e così è stato. Il messaggio era breve, ma chiaro: “l’Italia è tutta con te“. I vipponi erano quasi tutti in giardino ed hanno commentato in modo diverso l’. Antonella Fiordelisi è sembrata la più felice: “Ciao, ciao a tutti! Che carini che sono stati. Grazie. Ma che bello. Dicono che sono tutti con lui, è bella questa cosa. Ti vogliono tutti beneguarda Tutti con lui nel senso che gli stanno vicino“. Anche Charlie Gnocchi ha apprezzato: ...

Ivan Rota per Dagospia elenoire ferruzzi In esclusiva mondiale al Grande Fratello Vip la lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi che gli aveva detto di non parlare più di. Quando giorni orsono è avvenuta, la regia ha staccato inquadrando un ...Tra i concorrenti di quest'anno c'era, che però in questi giorni ha dovuto lasciare la casa a causa di alcuni problemi avuti con gli altri concorrenti., ex volto di Bim Bum ...Ecco qual è stata la reazione dei vipponi al GF Vip 7 al passaggio dell'aereo per Marco Bellavia. Il video Ieri mattina sopra la casa del GF Vip è passato un aereo per Marco Bellavia. Nello striscione ...Arriva un aereo molto speciale nella Casa di Grande Fratello Vip. Dopo i messaggi per Nikita, Antonino, Edoardo e Antonella arriva un aereo per un concorrente che non è più dentro la Casa: Marco Bella ...