Lussuosa struttura ricettiva nel brindisino Abusiva Chiusa Rsa | trasferimento di anziani

Leggi su noinotizie

(Di martedì 25 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del N.A.S. CC di Taranto nell’ambito dei controlli eseguiti nei vari settori della Specialità ed in particolare finalizzati a prevenire e reprimere illeciti nella ristorazione, hanno eseguito attività ispettiva congiunta a militari del Comando provinciale CC. di Brindisi ed al personale del SIAN della Asl brindisina presso unadella provincia di Brindisi. Nel corso dell’ispezione si è accertato che la, adibita a sala ricevimenti (con piscina), feste di compleanno, ricorrenze ecc., era stata avviata in assenza delle previste autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste. Inoltre nellanon veniva attuata la corretta prassi igienico-sanitaria poichè non era stato predisposto il manuale di ...