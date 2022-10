LIVE Benfica-Juve 4-1 | tracollo bianconero | portoghesi due volte vicini alla manita

(Di martedì 25 ottobre 2022) Match da dentro o fuori per lache, nel penultimo turno dei gironi di Champions League, non ha altro risultato che la vittoria al Da Luz....

Al Da Luz, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luze Juve si sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. SintesiJuve 4 - 1 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - CominciataJuve. 3 Salva Cuadrado ...Nella quinta giornata del Gruppo H i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al lanciatissimo: allo stadio 'Da Luz' il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 . Di seguito la ...Il Benfica dà spettacolo al Da Luz: dopo 17' va avanti con Antonio Silva, immediata la reazione bianconera con il pari di Kean convalidato dopo revisione al Var, poi però segnano Joao Mario su rigore ...50' - ARRIVA IL POKER DEL BENFICA, GOL DI RAFA SILVA. Adesso la strada si fa davvero in salita per la Juventus: errore in uscita della Juventus da parte di Bonucci con Grimaldo che recupera e serve ne ...