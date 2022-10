Leslie Jordan star di ‘Will and Grace’ muore a 67 anni in un incidente

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’attore e comico statunitenseè morto all’età di 67. Lo ha confermato il suo agente. La, nota per i suoi ruoli inande ‘American Horror Story’, è rimasta uccisa in und’auto a Los Angeles lunedì mattina, secondo quanto riportato dai media statunitensi. La polizia ha detto al LA Times che l’auto disi è schiantata contro il lato di un edificio e che l’attore è stato dichiarato morto sul posto. Gli agenti hanno aggiunto che non è chiaro sesia stato ucciso dalla collisione o se fosse stato colpito da un malore prima di andare a sbattere. Il mondo è diventato un “posto più oscuro” con la sua scomparsa”, ha affermato il suo addetto stampa. “Sapere che ha ...

L'attore comicoè morto all'età di 67 anni, sbattendo contro un edificio con la sua auto a Los Angeles. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, forse un malore.era conosciuto per i suoi ...Il piccolo schermo piange uno dei suoi artisti più carismatici e amati. L'attore e cantante, famoso per il ruolo di Beverley nella sitcom Will & Grace e negli ultimi anni nel cast della comedy Call Me Kat , è morto ieri mattina in un incidente stradale. Aveva 67 anni. Si ...