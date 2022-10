La Famiglia non è mai una risposta semplice

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sparare con una pistola è come tuffarsi nell’acqua fredda. Stai lì in bilico sul bordo con i muscoli tesi, pronti a scattare. E in ogni istante, fino all’ultimo, hai la possibilità di non farlo. Il potere è nelle tue mani: non quando salti, ma subito prima. E più stai lì, più il potere aumenta, cosicché quando ti tuffi ti stavano già aspettando tutti. Quando lui è via, vede che sua madre non ha mia la forma né le dimensioni giuste. È eccessiva, e si trascina dietro una nuvola di materia e caos mentre pulisce, sistema, ripara, si affanna come una pazza; oppure è piccolissima, scheletrica, l’ombra di se stessa. Antonia, a cinque anni, dipende da sua madre come l’oceano dipende dalla luna: cresce e si rimpicciolisce di conseguenza. Mentre Antonia osserva, vede una strana espressione insinuarsi sul viso di Sofia ….. quell’espressione la tormenterò per molti anni. Le tornerà in mente ogni ...