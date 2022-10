Calciomercato.com

L'rende meglio quando non ha niente da perdere. Lo ha dimostrato nel derby della passata ... Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,; Dzeko, LautaroL'si gioca il primo match point per accedere agli ottavi di Champions in casa contro il Viktoria ... in difesa ballottaggio De Vrij - Acerbi, sulle fasce favoriti Dumfries ema anche ... Inter, Dimarco: 'Col Viktoria una finale, quando abbiamo scoperto il girone eravamo felici' L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a Prime Video in vista della gara di Champions contro il Viktoria Plzen: "Ai sorteggi eravamo in aereo per andare a Roma: la maggior parte di noi era c ...I buoni rapporti di lavoro potrebbero avvicinare l'Inter al profilo che piace alla Juventus, ma bisognerebbe fare un sacrificio sulla corsia ...