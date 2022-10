Governo | da Tina Anselmi a Nilde Iotti a Samantha Cristoforetti | il ' pantheon' donne di Meloni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Dalla prima ciclista a competere nel giro d'Italia di soli uomini, Alfonsina Strada, all'astronauta, alla guida della Stazione spaziale internazionale, passando dall'indimenticabile, la prima a ricoprire la carica di presidente della Camera, alla patriota Rosalie Montmasson, unica donna a prendere parte alla spedizione dei Mille al comando di Giuseppe Garibaldi. Sono tante leche "hanno osato" e che oggi costellano ildi Giorgia. Che oggi, nel discorso a Montecitorio con cui ha chiesto la fiducia, ha ricordato "le tanteche in questo momento affrontano difficoltà grandi e ingiuste per affermare il proprio talento o il diritto di vedere apprezzati i loro sacrifici ...

