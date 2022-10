Gosens | una pretendente in meno per la Roma

Leggi su dailynews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) I giallorossi potrebbero avere unainper Robin, con l’Atalanta che si potrebbe defilare dopo le ultime dichiarazioni di Gasperini Robine l’Inter, un futuro difficile da decifrare per un calciatore che ha tanti estimatori in Italia. In primis la, che starebbe pensando al tedesco per rinforzare le fasce. Il L'articolo