Giorgia Meloni è “la” o “il” presidente del Consiglio?

' Sorprese Non credo ci saranno , la presidentefarà un ottimo discorso. Sono un pochino più preoccupato per il Senato , doveroso per il mio ruolo, ma non credo ci saranno sorprese. I numeri sono leggermente più risicati per ..."Energia, gas, scostamento di bilancio: Molte cose dette o fatte dalasciano pensare che si si possa andare nella giusta direzione e sarebbe un bene per il paese. Oppure, se sarà costretta a fare delle concessioni ai suoi alleati, che già sgomitano, ..."La situazione non consente di dubitare e di perdere tempo. E noi non intendiamo farlo e intendo ringraziare da subito chi mi darà la fiducia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni n ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...