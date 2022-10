Ginevra Lamborghini svela come stanno le cose con Elettra che interviene – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 25 ottobre 2022), dopo il faccia a faccia con Antonino Spinalbese (che le chiedeva degli aggiornamenti), hato in diretta al Grande Fratello Vipvanno lecon la sorelladopo il GF Vip: eccosono i loro rapporti “Se ci siamo viste oppure sentite? No, però ho una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.