Da Cnh Industrial il primo Dynamic Simulator per il settore agricolo

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) MODENA (ITALPRESS) – CNH, gruppo leader mondiale nella costruzione di macchine agricole e movimento terra presente in Italia con 4 stabilimenti e 3 centri di ricerca per un totale di 4.500 dipendenti, ha inaugurato ildedicato al. Nel Centro Ricerca di San Matteo, a Modena, va in scena la prima applicazione al mondo per ildi questa tecnologia, fino ad oggi utilizzata limitatamente all'automotive. Tuttavia, ile dinamico di CNHrappresenta una potenziale svolta anche per ildelle costruzioni, perchè potrà funzionare su qualsiasi tipo di macchina prodotta dall'azienda, comprese quelle destinate al movimento ...