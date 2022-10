Come trasformare ogni parete di casa in un maxischermo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tutto quello che è successo negli ultimi anni ha letteralmente rivoluzionato le nostre abitudini, scardinandone alcune e portandone alla luce di nuove. Una tra tutte, il modo di vivere lae i suoi spazi. Le persone vivono oggi le mura domestiche in maniera più dinamica e flessibile e vedono la tecnologiaun alleato in grado di personalizzare gli ambienti a seconda delle diverse attività giornaliere. Di conseguenza, anche il televisore deve adattarsi alle nuove esigenze cercando di essere più flessibile: dopo aver perso il ruolo centrale di focolare domestico in salotto si è re-inventato per lo streaming provando, dove possibile, ad espandersi in tutta la. Proprio per questo motivo, comprare oggi un proiettore può essere una scelta più oculata per chi vuole immagini ottimali e un intrattenimento senza limiti ai ...

inSella

...ecologica Roberto Cingolani affiancherà il governo nelle trattative europee che dovrebberoin atti concreti l'impegno a una politica energetica comune è stato letto da tuttiun ...... inclusi quelli cheme non possono separarsi dal respiratore. Con i responsabili della ... Mi è stato chiesto di dare suggerimenti e supporto perla spiaggia di Nemo nella quarta ... Retro-kit: come trasformare una BMW boxer in un'elettrica dal fascino retrò Dalle video ricette in cucina, ai tutorial per il make up in bagno, fino al film da gustarsi in camera da letto: ecco come un proiettore può cambiarti il modo di vivere la casa ...