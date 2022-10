Champions League | la Uefa | “Niente goal-line technology in Benfica-Juventus”

(Di martedì 25 ottobre 2022) La gara di questa sera tradiverrà disputata senza la: le motivazioni spiegate dalla. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Questa sera tornerà laper la penultima giornata della fase a gironi. In campo anche lache sfiderà in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La federazione continentale utilizza il cosiddetto sistema Hawk - Eye (occhio di falco), che utilizza sette telecamere gestite da un software di controllo. La UEFA ha specificato che questo problema ...Il portiere è celebre per gli errori commessi nella finale difra Liverpool e Real Madrid a causa di un trauma cranico rimediato nei primi minuti di gioco, ma anche per il suo ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023 LIPSIA – Martedì 25 ottobre alla Red Bull Arena andrà in scena RB Lipsia–Real ...LONDRA -- Con 35 minuti giocati a Stamford Bridge il primo gol sembrava inevitabile, che stava arrivando Manchester United non meno certo. Alla base del ...