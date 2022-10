Canale 5 festeggia Renato Zero Jovanotti | Morgan e Panariello tra gli ospiti

(Di martedì 25 ottobre 2022)(fonte US Mediaset di Simone Cecchetti) Da Pio e Amedeo a. Nel mercoledì sera di5 si cambia musica affidandosi al cantante romano con due serate speciali, in onda domani e mercoledì 2 novembre in prime time. 070 – questo il titolo – vuole essere una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di. Un viaggio nell’universo dell’artista eccentrico e poliedrico che ha all’attivo più di 50 milioni di dischi venduti ed è reduce da imponenti concerti al Circo Massimo. Sul palco conuna band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare la sua carriera, oltre alle sue indimenticabili ...

Questa sera e il prossimo mercoledì 2 novembre, Renato Zeroil suo compleanno, e 55 anni di carriera, con "Zerosettanta". Due serate evento in prima serata e in esclusiva su5, dove ...... vinto il quale firmò un contratto di esclusiva con la Five Record, storica etichetta dell'allora nascente5. Quella prima sigla, "Bambino Pinocchio' composta da Augusto Martelli, cui seguì l'...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. (ANSA) - ROMA - Trecento formati diversi, tante varietà tradizionali a cu ...L'artista festeggia i suoi primi 70 anni e 55 anni di carriera mercoledì 26 ottobre e 2 novembre in prima serata con il programma "070" ...