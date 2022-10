Benfica-Juventus | Nedved | “Noi in Europa League? Non fasciamoci la testa prima di romperla”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Noi protagonisti? Noi pensiamo fino alla fine di poter giocare gli ottavi, intanto lo vogliamo dimostrare stasera, non mi voglio fasciare ladi”. Lo ha detto il vicepresidente della, Paveldella partita da dentro o fuori contro il: “Credo che stasera c’è solamente la vittoria, e sarebbe un’impresa, ma un’impresa vera perché le partite con Torino ed Empoli non basterebbero stasera per vincere, dobbiamo fare molto meglio”. Esordio per Gatti e tante assenze: “Per Gatti non sarà semplice, questo è uno stadio molto caldo, sarà una bella prova per lui, sul ragazzo non ho alcun dubbio, si impegna e migliorerà tantissimo. Alex Sandro si è fatto male e non se la sente di ...