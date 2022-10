Benfica-Juventus 4-3 | bianconeri fuori dalla Champions

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Laè matematicamenteLeague 2022/2023. Al da Luz di Lisbona, la squadra di Massimiliano Allegri è stata sconfitta per 4-3 da unefficace, mai battuto finora in stagione tra tutte le competizioni e meritevole di proseguire il cammino nella coppa più prestigiosa. Ihanno così incassato la quarta battuta d'arresto in cinque gare del Gruppo H nonostante un buon finale giocato soprattutto dai giovani buttati nella mischia da Allegri. La squadra bianconera è capitolata una prima volta al 17? quando, su un calcio d'angolo battuto corto, Enzo Fernandez ha effettuato un cross perfettosinistra che ha trovato il taglio dentro l'area piccola di Antonio Silva bravo a sovrastare Gatti e a ...