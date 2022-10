Bayern Monaco | Nagelsmann | 'Inter o Barcellona agli ottavi? Non importa | basta arrivare primi'

Ma all'Inter basterebbe fare lo stesso risultato del Barcellona , impegnato al Camp Nou contro il. Simone Inzaghi vuole chiudere l'opera, dopo i quattro punti contro i blaugrana che ...Nell'altra sfida del gruppo C il Barcellona incontra il, già qualificato, al Camp Nou. Sfida delicata per i blaugrana che anche in caso di successo potrebbero essere eliminati dalla ...Champions League, la compagine allenata da Xavi scenderà in campo per vendicare il "2-0" subito all'Allianz Arena.L'Inter va alla ricerca dei tre punti per approdare agli ottavi di finale di Champions League. A San Siro arriva il Viktoria Plzen, fanalino di coda del girone con 0 punti. «Questa ...