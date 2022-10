Anticipazioni Uomini e Donne del 25 10 22 | salta un' esterna per una tronista | Tina Vs Federica

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella giornata odierna (25 ottobre 2022) presso gli studi di Cinecittà in Roma si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi,. Il programma ha visto ancora una volta l'unione del trono classico con quello over ed ecco che cosa succederà nelle prossime puntate di messa in onda, riportiamo quanto segue.news: Riccardo esce dallo studio, Ida e Alessandro proseguono la frequentazione. Anche oggi siamo in grado di riportarvi quanto accaduto durante la registrazioneodierna, proprio ieri Riccardo Guarnieri ha affermato di essersi risentito con Gloria Nicoletti ed oggi è stato ancora protagonista di discussioni e diatribe insieme alle ex Ida Platano e Roberta Di Padua. Il cavaliere ha anche momentaneamente ...

