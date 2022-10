Alessandra svela cos’è successo durante le prove di Tale e Quale | “Non farò l’imitazione!”

Leggi su biccy

(Di martedì 25 ottobre 2022) Caos aShow, lo scorso venerdìMussolini ha scoperto in diretta che per la settimana successiva avrebbe dovuto imitare sua zia Sophia Loren. Stamani il manager dell’ex deputata, Nando Moscariello, ha rivelato che l’esibizione della sua assistita era a rischio: “La performance dinei panni di Sophia Loren aShow è a rischio“. Sembra addirittura che la Mussolini ierileabbia sbroccato e se ne sia andata.Mussolini conferma le voci: “Mi sono tolta la parrucca, nonquesta imitazione”. Ieri sera tramite il profilo Instagram del manager,Mussolini ha confermato i rumor. La concorrente non ha la minima intenzione di ...