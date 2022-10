Ucraina | russi cercano di formare nuova milizia locale con i cittadini di Kherson

RaiNews

'Le bugie su una 'bomba sporca' che l'si starebbe preparando a usare fanno parte delle solite tattiche del Cremlino, in cui i criminalicercano di incolpare preventivamente la vittima ... Austin: rifiutiamo ogni pretesto di escalation russa - Intelligence Kiev: russi non si stanno ritirando da Kherson