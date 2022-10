Triangle of Sadness | esce al cinema la Palma d' Oro 2022 - Magazine - quotidiano net

La black comedy satirica di Ruben Ostlund mette in scena la fine della civiltà occidentale ed esce nelle sale italiane il 27 ......000 / $28,712,851 THE WOMAN KING - $1,900,000 / $62,856,088 TERRIFIER 2 - $1,895,500 / $5,256,000 DON'T WORRY DARLING - $880,000 / $44,273,000 AMSTERDAM - $818,000 / $13,923,565OF- ...La black comedy satirica di Ruben Ostlund mette in scena la fine della civiltà occidentale ed esce nelle sale italiane il 27 ottobre ...Triangle of Sadness è il primo film girato in lingua inglese dal regista svedese Ruben Östlund, che aveva già vinto la prestigiosa Palma nel 2017 con The Square. Ambientato nel mondo della moda, racco ...