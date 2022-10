Stangata spesa di Natale quest’anno | quanto ci costerà

Infatti, 12 mesi fa l'auto elettrica era considerata decisamente la più economica dal punto di vista dei costi di carburante con unache, a seconda del modello utilizzato, era inferiore tra il ......1 per cento all'11,4 per cento, traducendosi in unaulteriore di 650 euro a famiglia. E tra le città in cui l'inflazione è sentita maggiormente c'è Roma: l'aumento medio per laè di 1.Le tariffe a consumo sono esplose, cancellando la convenienza dei rifornimenti: "resistono" solo gli abbonamenti e l'autoproduzione di energia. Ce ne occupiamo su Quattroruote di novembre: ecco un'ant ...Chi ha un’auto elettrica deve fare anche i conti con il caro bollette. Oggi, per ricaricare l’auto si spende il 161% in più rispetto allo scorso anno. Infatti, 12 mesi fa l'auto elettrica era consider ...