Pro Loco di Aranova | l’Associazione Crescere Insieme | “Urgono chiarimenti sulla sua regolarità”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Fiumicino – “territoriale, a seguito dell’articolo pubblicato oggi (leggi qui), chiede che vengano forniti con urgenza i dovutieffettivadella Pro. Il chiarimento è dovuto alla località che ha inteso rappresentare, ai cittadini che hanno aderito nella convinzione di iscriversi ad una Proe, non per ultimo, ai numerosi commercianti che hanno sostanziosamente contribuito ad un progetto che era stato presentato ma che, con tutta evidenza, non poteva ancora portare il nome Pro”. E’ quanto si legge in una comunicato stampa a firma dell’avv. Francesca De Pascali, vicepresidente del...

Cronache TV

... sport outdoor, attività agricole, allevamento, comunicazione, progettazione) 'in accordo con la Regione Umbria, le Province di Terni e Perugia, l'Afor, l'Arpa , il Cai, le, i Carabinieri ...... e che in questo fine settimana è tornato in scena animando i vicoli nel cuore del centro storico del paese, allestiti in maniera encomiabile dalla macchina promotrice, la, dalle ... COSTITUITO IL NUOVO ENTE PRO LOCO BASILICATA Max Firreri nuovo presidente della Pro Loco Unpli "Costa di Cusa e delle frazioni". Il giornalista subentra a Mauro Cudia ...Sabato 22 ottobre si è tenuta come ogni anno la consueta Cena del Menciaiolo, appuntamento annuale organizzato dalla Pro Loco di Asciano, dedicato a tutti i volontari che si sono adoperati durante l’a ...