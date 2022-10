Jimmy Korderas | “Punk in WWE? Vi dico la mia”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo gli ultimi aggiornamenti che vedono un CMsempre piu’ lontano dalla AEW, il wrestling web si è totalmente infiammato discutendo su quello che potrebbe essere il futuro del Best in the World. “L’alternativa”sembrerebbe prendere piede sempre piu’ ma i pareri in merito sono discordanti. Ha detto la sua anche, storico arbitro della federazione di Stamford. Le sue parole “Lasotto la guida di Triple H sta andando a gonfie vele. Stanno alzando l’asticella ed il prodotto è davvero buono, sono in scia positiva. Conviene riprendersi CM? Apparentemente il backstage di Stamford pare stia vivendo un periodo tranquillo, c’è bisogno di una con la sua reputazione che potrebbe disturbare gli equilibri? Sicuramente porterebbe un certo tipo di ...

The Shield Of Wrestling

Dopo gli ultimi aggiornamenti che vedono un CM Punk sempre piu' lontano dalla AEW, il wrestling web si è totalmente infiammato discutendo su quello che potrebbe essere il futuro del Best in the World.With all sorts of rumors and speculation surrounding CM Punk's future, including a potential return to WWE, Jimmy Korderas weighs in on the matter.