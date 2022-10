Governo | i nomi identitari mandano in tilt i ministeri | porti e Guardacoste a Salvini o al dicastero del Mare? Il primo nodo per Meloni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si è tanto discusso, criticato e riso delle denazionie, autarchiche e fantasiose date ai nuoviladi destra. Il Ministero del, della Sovranità alimentare, della natalità e così via. A ben vedere, però, c’è ben poco da ridere. Per cambiare nome basta un tratto di penna, ci vuole però un decreto (o più di uno) sulle competenze per chiarezza su “chi fa cosa”, ed è proprio questo ilcomplicato che ilè chiamato a sciogliere. Unbello stretto su alcuni dicasteri dalle deleghe e funzioni ancora incerte, a partire da quella suie sul coordinamento della Guardia Costiera cari a Matteoche ...

... chi è Eugenia Roccella, nuova ministra della famiglia Sovranità alimentare, made in Italy, merito e natalità: cosa ci dicono idei ministeri delMeloni I reportage, gli sviluppi e le ...... chi è Eugenia Roccella, nuova ministra della famiglia Sovranità alimentare, made in Italy, merito e natalità: cosa ci dicono idei ministeri delMeloni I reportage, gli sviluppi e le ...Si è tanto discusso, criticato e riso delle denominazioni identitarie, autarchiche e fantasiose date ai nuovi ministeri la primo governo di destra. Il Ministero del Mare, della Sovranità alimentare, d ...Dopo le consultazioni più veloci che si siano viste in decenni. La premier in pectore Giorgia Meloni ha presentato la lista dei ministri del suo governo. Tanti nomi già si sapevano. C’è… Leggi ...