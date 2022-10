Gianni Nannini live nei teatri italiani

Corriere Fiorentino

Rodari). Quando si fotografano persone a colori, si fotografano i loro vestiti. Ma quando ... (Da Aria, Gianna). I'm not gonna give up on all the days I know I've won, there's nothing ...... lavorando per la prima volta come corista per Gianna, per Adriano Celentano e per il ... realizzato insieme ai noti produttori Molella, Phil Jay, Roby Santini eFontana, del quale è la ... Gianni Coli, l’omosessualità dichiarata alla radio e 38 coltellate (per non farlo parlare) Saranno dei concerti a tutto rock quelli che Gianna Nannini sta preparando per le date indoor del suo "In Teatro Tour 2022".Gianna Nannini torna sui palchi italiani a novembre con l’ultima parte del tour 'In Teatro Tour 2022' insieme alla sua band. Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tour teatrale i ...