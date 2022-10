Gf Vip | si parla dello scontro tra Amaurys e Charlie Gnocchi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella casa del Grande Fratello sono state mostrate in diretta le immaginitra. I due si sono riappacificati. Gf Vip,tra: i due fanno pace su Donne Magazine.

Fanpage.it

...sidi una scenetta montata, con tanto di copione, per nulla reale. E c'è addirittura chi ironizza sul fatto che Alex Belli lo scorso anno recitava anche meglio! Antonino stasera al GF7 ...L'ex gieffina ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera': ecco cosa ha dichiarato Da poco uscita dalla casa del Grande Fratello, Cristina Quaranta ha rilasciato un'intervista al giornale 'Corriere della Sera'. Qui l'ex gieffina ha percorso la sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, oltre che quella ... Gf Vip, Elenoire Ferruzzi parla di Nikita Pelizon: Fa il malocchio, è una porta iella Il confronto tra Spinalbese e Lamborghini non convince gran parte del pubblico e Giulia Salemi lo fa notare in diretta ...Giale, Wila ed Elenoire sono le principali accusatrici di Nikita. L'influencer che nella casa del Grande Fratello Vip è sotto attacco, durante la diretta di questa sera, lunedì ...