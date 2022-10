Cyber Security | portale Volocom per restare sempre aggiornati

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nel primo semestre del 2022 si sono registrati in Italia 1.572 attacchi informatici fra hackeraggi, incidenti e violazioni delle privacy, con un sensibile aumento rispetto allo scorso anno che ne aveva registrati 1.356 in 12 mesi. Il settore della finanza è quello più colpito, seguito da aziende informatiche, industria e Pubblica Amministrazione. Laè diventata dunque una tematicapiù drammaticamente attuale. Gli attacchi ai sistemi I.T. crescono in numero e severità in modo esponenziale, mettendo in crisi gli esperti., azienda leader della News Intelligence e Media Analysis, ha realizzato unper aiutare le aziende a creare al loro interno una cultura della-sicurezza. Il, chiamato “CyOwl” (il gufo/owl è da ...

Dell PowerProtectRecovery va interpretata proprio in quest'ottica: soluzioni completamente ... Articoli correlati Metaverso e: i dati biometrici esposti sono un potenziale rischio ...