Cremonese Sampdoria 0-0 LIVE | tutto pronto per il secondo tempo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra3? Brivido Okereke – Il calciatore riceve palla e viene atterrato da Amione, check in corso del VAR 4? Rigore per la– Okereke aggancia il pallone all’interno dell’area di rigore, calcia in equilibrio precario e subisce un pestone da Amione: Maresca assegna il penalty dopo un check al VAR 6? Dessers sbaglia il rigore – ...

Allo stadio Zini, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Zini,si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi ......30 BOLOGNA - SPEZIA VEN 27/01 - 20:45 LECCE - SALERNITANA SAB 28/01 - 15:00 EMPOLI - TORINO SAB 28/01 - 18:00- INTER SAB 28/01 - 20:45 ATALANTA -DOM 29/01 - 12:30 MILAN - ...Cremona, 24 ott. – (Adnkronos) – Termina sullo 0-0 il primo tempo di Cremonese-Sampdoria, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona.Zero a zero allo "Zini" in quello che è definito da Dejan Stankovic come un derby di bassa classifica. Situazione di stallo che non serve a nessuna delle due squadre, con i rimpianti maggiori fin qui ...