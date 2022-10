“Con quella di UeD” Tomaso Trussardi | no definitivo a Michelle Hunziker | presto allo scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022), altro che ritorno con: pare che nella sua testa ci si altro, a quanto riporta Amedeo Vanza si sentirebbe con altre donne tra cui un’ex dama di Uomini e Donne. Vanza non lo dice ma secondo alcuni ben informati poi tra non moltopotrebbe venire. Il loro addio, dopo 10 anni di amore e due figlie, era stato annunciato tramite un comunicato stampa. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”. “La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. L’autentica ragione non si è mai ...