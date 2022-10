Claudia Ruggeri | compleanno esplosivo | la zip non le contiene

Testo..., tratto da... www.rds.it ! Un body nero che a stento riesce a contenere le sue forme mozzafiato: l'ultimo selfie dinon è certo passato inosservato. "Miss" è tornata negli studi di "Avanti un altro" per registrare le nuove puntate che andranno in onda dal 9 gennaio. Come era prevedibile, il ...... Annita Borino, Genziana Buttitta, Rosario Cali (RoCa), Filippo Calvaruso, Aurelia Canè,... Giuseppe Misuraca, Cettina Pagano, Fulvia Reyes, Mario Rizzo, Maria Silvana, Lydia Angela ...Claudia Ruggeri più bella che mai in occasione del suo compleanno: la madrina di Avanti un Altro incanta i fan con una tutina bianca, zip in esplosione.Miss Claudia, in piscina non passa inosservata Claudia Ruggeri, meglio conosciuta come Miss Claudia grazie ad Avanti un Altro, si mostra in gran splendore su instagram. Un bagno in spa che colpisce i ...