Calcio | Serie A | Cremonese-Sampdoria 0-1**

Cremonese: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 24 ottobre 2022CREMONA - Dopo undici giornate la Sampdoria ottiene finalmente la sua prima vittoria in questa stagione diA . I blucerchiati ottengono i primi tre punti in casa della Cremonese , battuta per 1 - 0 dalla rete nel finale di Colley . Prima vittoria per Stankovic , che si riscatta dopo la sconfitta ... Serie A, risultati e classifica. Il Napoli espugna l'Olimpico I grigiorossi sbagliano un rigore e vengono beffati dai blucerchiati, che abbandonando l’ultimo posto in classifica scavalcando proprio la squadra ...subordinata alla permanenza del calciatore interessato presso Juventus ad una certa data (il tutto secondo quanto in apparenza è emerso da scritture depositate presso la Lega Nazionale Professionisti ...