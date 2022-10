Borsa | Milano resiste +0 | 3% | balzo Tim e Saipem | giù Amplifon

Resiste sopra la parità Piazza Affari dopo quasi 3 ore di contrattazioni. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,3%, mentre scende a 229,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennnali tedeschi, con il ...La migliore è Madrid (+0,72%), seguono Francoforte e Parigi (+0,3% entrambe),(+0,2%) e Londra ( - 0,53%). Girano in negativo i futures su New York, dove è atteso nel pomeriggio l'analogo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ott - La sterlina britannica si risolleva rispetto a venerdi' quando l'incertezza sulla premiership nel Regno Unito aveva portato il cambio tra la moneta in ...Resiste sopra la parità Piazza Affari dopo quasi 3 ore di contrattazioni. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,3%, mentre scende a 229,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennnali tedeschi, con il re ...