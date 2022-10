ATP 500 Basilea | Fognini e Bolelli fuori subito al primo turno nel torneo di doppio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Esordio con sconfitta per Fabioe Simoneneldidell’ATP 500 di. La coppia azzurra è stata battuta in tre set, 5-7/7-6/10-6, dal duo composto dal brasiliano Rafael Matos e dallo spagnolo David Vega Hernandez. Gli italiani, noni nella race, restano comunque in corsa per centrare la qualificazione alle prossime ATP Finals di Torino 2022. La distanza dalla coppia attualmente ottava nella race, formata da Puez e Venus, è di 290 punti, seppur quest’ultimi devono ancora esordire nelsvizzero. Gli azzurri però devono prestare attenzione anche alle loro spalle, con il duo Dodig/Krajicek, distante solo 70 punti. SportFace.

