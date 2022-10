Ultime Notizie – F1 | Gp Usa | Ferrari di Sainz in pole davanti a Leclerc e Verstappen

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladi Carlosha conquistato laposition nel Gran premio di F1 degli Stati Uniti, ad Austin in Texas. Lo spagnolo ha chiuso con il tempo di 1.34.356all'altra rossa di Charlesin 1.34.421, che sarà però penalizzato di 10 posizioni. Terzo tempo per la Red Bull del campione del mondo Maxin 1.34.448. Quarto tempo in qualifica per l'altra Red Bull di Sergio Perez penalizzato però di cinque posti. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton che dovrebbe dunque partire dalla terza posizione dietro ae dabvanti al compagno di squadra George Russell.