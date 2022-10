Udinese | Samardzic | «Contro il Torino è sempre difficile giocare»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il trequartista dell’, ha parlato prima del match delle 12.30il. Ecco le sue dichiarazioni Lazar, trequartista dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match delle 12.30il. Ecco le sue parole. PAROLE – «Monza? Ci è dispiaciuto perché abbiamo giocato bene, ma guardiamo solo in avanti. E ora c’è questa partita.di loro è, ci aspettiamo una grande battaglia, ma stiamo vivendo un buon momento. Mi piace, continuiamo così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Formazioni ufficiali- TorinoUDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra,, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. SottilTORINO (3 - 4 - 2 - 1): ... Udinese, Samardzic: 'Peccato per il Monza, contro il Torino sarà battaglia' UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Deolofeu, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Lovric ...In pochi si sarebbero aspettati di vedere una classifica del genere. I bianconeri sfidando i granata: tutto live su mondoudinese.it ...