Terribile schianto auto moto sul lungomare di Torvaianica | centauro 26enne ferito in modo grave

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un brutto incidente si è verificato l’altro ieri, venerdì 21 ottobre 2022, suldi. A scontrarsi sono state un’e unae ad avere la peggio è stato untrasportato d’urgenza a Roma con ferite piuttosto serie. A seguito dell’impatto con il veicolo infatti ilciclista è rovinato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pomezia unitamente ai sanitari del 118. Cosa è successo avenerdì pomeriggio Il sinistro si è verificato suldelle Sirene (non nuovo a incidenti di questo tipo purtroppo) in corrispondenza di Via Toledo. E’ successo intorno alle 14.30. Stando alle prime informazioni disponibili la, una Kawasaki, si stava immettendo sulla ...

Un bilancio: 118 decessi, di cui 112 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Il disastro di Staines sconvolse il Regno Unito . La compagnia non aveva mai registrato incidenti aerei e non vi ...Se n'è andato dopo un giorno e mezzo di lotta nel reparto di Rianimazione del Brotzu, Gabriele Viel, il 19enne di Villasimius rimasto coinvolto in unofrontale sulla Provinciale 17, all'altezza di porto Sa Ruxi. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con quella guidata da una turista tedesca, rimasta miracolosamente ...Amante degli animali, soccorritore alla Croce Verde di Sambuca Pistoiese, dipendente in una pizzeria. Paese in grave lutto per la scomparsa del giovane, il sindaco: "Un dolore che strazia il cuore" ...Fece morire 4 ragazzi in un incidente e per quel fatto il tribunale lo aveva ritenuto responsabile accollandogli otto anni di reclusione. Ma di quella ...