Ternana vs Genoa 1-2 | il Grifo vince a Terni e raggiunge la vetta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Termina il match delle ore 16.15 allo stadio Liberati ditravs1-2. Ilpassa acon Coda che firma rimonta e sorpasso.vs1-2: Coda firma la rimonta Un ora dove ilsoffre va in svantaggio al 44? con Favilli e chiude la prima fazione di gioco subendo. Nell’intervallo ilriorganizza le idee, Strootman cambia partita a centrocampo nelle ripresa. Per circa un ora la squadra di Blessin soffre la pressione delle Fere. Novità nell’undici iniziale Badelj al posto di Strootman, per il resto torna titolare Yalcin a sinistra al posto di Jagiello mentre in difesa si piazza Vogliacco al posto dello squalificato Bani. Nella ripresa entra l’olandese e si scatena Coda. In dieci minuti ...