Sintesi e gol di Fiorentina – Inter 3-4 11^ giornata di Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 22/10/2022 alle 22:58 est L’argentino, con una doppietta e un assist, e l’armeno, con il gol della vittoria, hanno deciso la partita (3-4) I nerazzurri vincono in un folle duello contro il Fiore a quattro giornate dalla fine del Viktoria Plzen Il doppio duello europeo contro Barcellona è cambiato in, in dinamica ascendente da quando ha battuto a Milano gli azulgrana. Quattro giorni dopo aver ricevuto il Vittoria Pilzeni nerazzurri incatenarono la terza vittoria di campionato controguidato da Lautaro Martinezautore di doppiette e un assist (3-4), in un gioco pazzesco. L’exmadridista Luka Jovic pareggia al 90? e Enrico Mkhitaryan ha segnato il gol della vittoria al minuto ...