MotoGP | Massimo Meregalli | “Quartararo ha pagato l’errore in FP4 | penalizzazione ridicola a Morbidelli”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) E anche il penultimo atto del Mondiale 2022 diè andato in archivio. Sulla pista di Sepang (Malesia), Francesco Bagnaia si è preso una vittoria molto pesante per l’iride visto che, con il terzo posto del francese Fabio(Yamaha), il vantaggio del piemontese nella graduatoria iridata a una gara dalla conclusione è di 23 punti. Una corsa che ha vissuto nel modo in cui i principali contendenti per l’iride sono riusciti a rimontare dopo qualifiche non all’altezza delle loro qualità: Bagnaia era partito dalla nona casella, mentredalla dodicesima e si sono prodotti in un via super. A valutare il tutto è stato il Team Manager della Yamaha,: “Credo che Fabio abbiaa caro prezzonella FP4. Come passo gara, era a ...