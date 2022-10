Milan | infortunio di Brahim Diaz | novità sui tempi di recupero

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella giornata di ieri, ildi Stefano Pioli ha portato a casa i tre punti battendo il Monza di Palladino per 4 a 1. Prestazione autorevole dei rossoneri, che dopo alcune giornate complicate, sono riusciti a realizzare una vittoria netta senza troppe complicazioni. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbero escluse lesioni muscolari pere Sergino Dest, usciti anticipatamente dal terreno di gioco nel corso della sfida contro i brianzoli.Condizioni Entrambi i giocatori saranno valutati in maniera accurata alla vigilia della partita di Martedì. Lo spagnolo classe ’99, ha riportato una contrattura al gluteo, ma dovrebbe comunque farcela a recuperare in tempo per la sfida contro la Dinamo Zagabria.che può tirare un sospiro di sollievo. ...

