(Di domenica 23 ottobre 2022) Per l'associazione Non una di meno, quel sottopasso è una sorta didella memoria, a cui affiggere cartelli con i nomi delle tantedi

Per l'associazione Non una di meno, quel sottopasso è una sorta didella memoria, a cui affiggere cartelli con i nomi delle tante vittime di femminicidio; per la Polizia locale e il Comune di Mantova è, invece, un'opera pubblica da tutelare e, quindi, ogni '...Cottini e Caimigiù di tutto ed anche dal centro le cose funzionano al meglio. Difesa etengono bene ed è 21 - 14. Entra da schiacciatrice Sara Mercurio ed è proprio lei a chiudere il ... Mettono su muro nome vittime di femminicidio, multate Per l'associazione Non una di meno, quel sottopasso è una sorta di muro della memoria, a cui affiggere cartelli con i nomi delle tante vittime di femminicidio; per la Polizia locale e il Comune di Man ...